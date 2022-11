Piauiense Feminino: FFP marca rodada dupla para esta terça-feira (15); veja confrontos

A Federação de Futebol do Piauí (FFP) realizou modificações na tabela do Campeonato Piauiense de Futebol Feminino. Os jogos da terceira rodada que seriam realizados no próximo dia 16 de novembro mudaram de data e foram antecipados para esta terça-feira, 15 de novembro. O local e o horário permanecem inalterados.

(Foto: Arquivo / O DIA)

Na primeira rodada, Tiradentes e Skill Red empataram por 1 a 1, no estádio Lindolfo Monteiro. Os times voltaram a campo no último sábado (12), com o Tiradentes vencendo o as Abelhas Rainhas por 3 a 1. Já o duelo entre Skill Red e Piauí também terminou em 3 a 1 para o Enxuga Rato.

Veja os confrontos e as alterações de data feitas pela FFP:

- Abelhas Rainha x Skill Red

De: 16/11/2022

Para: 15/11/2022

Local e horário: Lindolfo Monteiro, 16h - mantidos.

- Tiradentes x Piauí

De: 16/11/2022

Para: 15/11/2022

Data e local: Lindolfo Monteiro, 18h - mantidos.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações da FFP