Piauiense Feminino: Piauí e Tiradentes fazem a final da competição nesta sexta (18)

Após o fim da fase classificatória do Campeonato Piauiense de Futebol Feminino de 2022, Piauí e Tiradentes são as duas equipes credenciadas para a decisão da competição que será disputada nesta sexta-feira, dia 18 de novembro, às 18h30, no Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina.

No primeiro jogo da última rodada do Estadual, o Skill Red precisava vencer para tentar chegar à final, mas foi o já eliminado Abelhas Rainha quem comandou as ações. O time de Picos venceu por 5 a 2, conquistando assim sua única vitória na competição e tirando as chances do adversário chegar à decisão.

Com isso, o duelo seguinte serviu apenas como aperitivo para o que será a grande final. Na prévia da decisão, Tiradentes e Piauí ficaram num empate em 1 a 1. O mandante do jogo da final será o Piauí, que terminou a primeira fase com 7 pontos ganhos, seguido pelo Tiradentes, com 5 pontos. O Abelhas Rainhas terminou a competição em terceiro lugar, com 3 pontos, e o Skill Red na lanterna, com apenas um ponto ganho.

O campeão do Piauiense Feminino de 2022, além do título, será o representante do estado na Série A3 do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino de 2023.

