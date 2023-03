Piauiense: River pega Parnahyba neste sábado (4) com uniforme inspirado no título de 1948

Neste sábado (4), ao entrar em campo no Lindolfo Monteiro, onde enfrentará o Parnahyba às 15h30 em jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Piauiense. Os jogadores do Galo Carijó estarão vestindo o modelo da primeira camisa usada pelo clube na histórica conquista do seu primeiro título de campeão do torneio, em sua primeira participação no ano de 1948.

A releitura do primeiro modelo foi desenhado pelo departamento de comunicação e marketing do clube, com algumas adaptações para os padrões atuais. A camisa é branca com duas listras transversais, preta e vermelha e o primeiro escudo do Galo.

(Foto: Divulgação / Ascom River)

O retorno da camisa neste jogo faz parte das ações desenvolvidas pelo River pela passagem dos 77 anos do clube. O tricolor teve sua fundação estatutária no ano de 1946. Em breve os torcedores poderão adquirir o modelo histórico do manto tricolor, o clube disponibilizará algumas unidades para venda.

Outros jogos do fim de semana

Além de River e Parnahyba, entram em campo neste fim de semana pelo Estadual, Comercial e Corissabá, duelo dos últimos colocados na competição. Ambos buscam recuperação na tabela para se aproximar dos líderes. A partida será em Campo Maior, neste sábado (04), às 15h45. E no domingo (05) o Altos pega o 4 de Julho, no Lindolfo Monteiro, de olho na liderança do Piauiense. A partida será às 16h.

Já o Fluminense-PI joga pela Copa do Nordeste, onde enfrenta o Sergipe no domingo (05), buscando se reabilitar após a goleada de 4 a 0 sofrida pala Copa do Brasil, onde foi eliminado pela Ponte Preta.

