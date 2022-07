Piauiense Série B começa dia 27 de agosto; Picos e Ferroviário abrem o torneio

A Federação de Futebol do Piauí (FFP) divulgou na última quarta-feira (27) o regulamento oficial da Série B do Campeonato Piauiense de Futebol de 2022. O documento foi publicado no site da entidade, bem como a tabela da competição. Cinco clubes irão disputar o título da competição e as duas vagas na elite do futebol no estado: Comercial, Ferroviário, Piauí, Picos e Tiradentes.

O pontapé inicial da competição será no dia 27 de agosto, com o jogo entre Picos e Ferroviário em local ainda a ser definido. No dia seguinte, Tiradentes e Comercial se enfrentam no Lindolfo Monteiro, em Teresina. A primeira fase segue sendo disputada até o dia 11 de setembro, com a realização dos jogos da última rodada.

As semifinais serão realizadas em jogos de ida e volta, sendo o segundo jogo com o mando de campo para o clube de melhor índice técnico da fase classificatória. A final será disputada em jogo único. Em caso de empate o campeão será conhecido nos pênaltis. O campeão e vice da competição estarão credenciados a disputar a Série A do Piauiense em 2023.

Com informações da FFP