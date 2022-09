Piauiense Série B: Comercial e Ferroviário vencem e saem na frente nas semifinais

Os jogos de ida das semifinais da Série B do Piauiense foram disputadas no último fim de semana. Comercial e Ferroviário venceram seus jogos fora de casa e estão mais próximos das finais da competição e da Série A do estadual em 2023. O Comercial veio até Teresina jogar contra o Tiradentes, no Lindolfo Monteiro.

O gol da vitória do Bode só saiu aos 40 minutos da etapa final, com Gilson. Com a vitória, o time de Campo Maior leva a vantagem para o jogo de volta. 1 a 0 também foi o placar da vitória do Ferroviário sobre o Picos, no Estádio Helvídio Nunes. Bruninho fez o gol da vitória aos 42 minutos do segundo tempo. O time do litoral também tem a vantagem para o jogo de volta.

Os jogos de volta serão disputadas na próxima quarta-feira (21). No Estádio Deusdeth Melo, em Campo Maior, o Comercial enfrenta o Tiradentes às 15h45. Em Parnaíba, no Mão Santa, o Ferroviário recebe o Tiradentes às 19h. Comercial e Ferroviário jogam pelo empate. Perdendo por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis. Tiradentes e Picos necessitam de vitórias por dois gols ou mais de diferença.

