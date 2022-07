Piauiense Série B contará com cinco equipes; conheça participantes e o regulamento

A Federação de Futebol do Piauí (FFP) se reuniu nesta terça-feira (19) em um arbitral com os clubes que vão participar do Campeonato Piauiense Série B 2022. São eles: Picos, Tiradentes, Comercial, Ferroviário e Piauí. Ficou definido que o torneio terá três fases: a primeira fase, com turno único, com jogos de ida; a segunda fase serão as semifinais com jogos de ida e volta.

Em caso de empate, passa as equipes com melhor índice técnico somando fases 1 e 2. A terceira fase será a final em jogo único, com a partida sendo decidida na casa do clube com melhor índice técnico somando as duas primeiras fases. Dando empate, a decisão será nos pênaltis.

(Foto: Divulgação / FFP)

A previsão de início da Segundona é para o 20 de agosto. Os dois finalistas sobem pra Série A de 2023. O último dia de publicação de atletas no BID ficou combinado para 29 de agosto. “A Federação conversou com os clubes e temos um, problema com os laudos dos estádios de Campo Maior, o Deusdeth de Melo, e o de Picos (Estádio Helvídio Nunes). A FFP começa a vistoriar os estádios na próxima segunda e terça”, disse o presidente da FFP, Robert Brown.

Oeirense foi o último campeão da Série B

(Foto: Divulgação / Oeirense)

O Oeirense sagrou-se campeão da Segunda Divisão do Campeonato Piauiense de 2021, após goleada por 3 x 0 o Corisabbá, no estádio Gerson Campos, em Oeiras. Com números incontestáveis o Cachorro Louco chega à elite do futebol piauiense após uma campanha irretocável, em 12 jogos o time de Oeiras venceu nove, empatou dois e perdeu apenas uma partida.

