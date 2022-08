Piauiense Série B: De virada, Comercial vence Tiradentes no Lindolfo Monteiro

O Comercial venceu o Tiradentes de virada por 2 a 1 na tarde deste domingo (28), no Lindolfo Monteiro, em Teresina. O jogo marcou a estreia das equipes na Série B do Piauiense de 2022. Com o resultado, o Bode de Campo Maior assume a liderança da competição.

O Tiradentes abriu o placar ainda no primeiro tempo, com gol de Liedson. Na volta do intervalo veio a reação do Comercial. O empate do time de Campo Maior veio com Rafael Araújo e a virada com Naylan, que marcou um golaço e deu números finais à partida.

(Foto: Divulgação / FFP)

Com a vitória, o Comercial somou 3 pontos e assumiu a liderança da competição. Ferroviário e Picos vem na sequência, com 1 ponto cada. Piauí e Tiradentes ainda não pontuaram.

Picos x Ferroviário-PI

O ponta pé inicial da competição aconteceu no sábado em Picos, com o duelo entre o time da casa e o Ferroviário. O jogo terminou num empate sem gols. A Série B segue sendo disputada nesta quarta-feira (31), com os jogos entre Comercial x Picos e Ferroviário x Piauí.

Com informações da FFP