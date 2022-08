Piauiense Série B: em reforma desde julho, estádio de Picos passa por vistoria da FFP

Faltando menos de 20 dias para o início da Série B do Piauiense, a Federação de Futebol do Piauí realizou vistoria no estádio Helvídio Nunes, em Picos no Sul do Estado. Nesta terça-feira (9), o presidente da FFP, Robert Brown Carcará e o vice-presidente da entidade, Jaime Oliveira, avaliaram as condições da estrutura oferecida no local.

Na praça esportiva foram vistoriados o gramado, os bancos de reservas e os vestiários. Também foi feita a análise dos portões de acesso ao estádio e saídas de emergência. Atualmente, o local onde a Sociedade Esportiva de Picos manda os seus jogos passa por reformas. A expectativa é de que o estádio esteja pronto até a data de início da segundona, já que o jogo de abertura da competição terá o Picos como mandante.

(Foto: Divulgação / FFP)

“O que estamos constatando nessa primeira inspeção é que o trabalho está sendo realizado pela SEP e a Prefeitura. Se seguir assim até a segunda inspeção, que realizaremos dentro de alguns dias novamente, o estádio terá condições de ser aprovado e receber o laudo de segurança, para que possamos realizar os jogos”, disse o presidente da FFP.

A reforma do Helvídio Nunes começou ainda no mês de julho. Dentre os reparos que estão sendo realizados no local estão a reforma dos vestiários, com colocação de uma cobertura metálica, melhorias nas arquibancadas e banheiros, além da colocação de novas placas no gramado em substituição às partes que estavam danificadas. O jogo de abertura da Série B do Piauiense 2022 será dia 27 de agosto, com o jogo entre Picos e Ferroviário. A nova inspeção que irá atestar se o Estádio Helvídio Nunes terá condições de receber jogos será realizada no dia 20 de agosto.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações da FFP