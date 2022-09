Piauiense Série B: Picos marca dois, mas Ferroviário arranca empate e vai à final

O segundo finalista do Campeonato Piauiense Série B foi definido na noite desta quarta-feira (21). É o Ferroviário de Parnaíba, que garantiu a classificação para a decisão após empatar em 2 a 2 com o Picos, no Estádio Pedro Alelaf, no litoral. Com o resultado, Ferroviário vai, de forma inédita disputar a Série A do Campeonato Piauiense no ano que vem e enfrentará o Comercial na final do Estadual Série B deste ano.

Os gols do Zangão saíram no primeiro tempo. Aos 8 min, Rhuann abriu o placar após aproveitar o rebote do goleiro Jailson. Pouco depois, aos 18 min, Rhuann ampliou fazendo 2 a 0. Resultado que até então dava a vaga na final para o Picos. Porém no final do primeiro tempo, Kakim de cabeça marcou aos 47 min. E depois, já na segunda etapa numa jogada individual Kakim marcou novamente, empatando o jogo e garantindo a classificação da equipe parnaibana.

Como o regulamento definia que o jogo da final seria no estádio da equipe de melhor campanha, a decisão da “segundinha” vai acontecer em Campo Maior, no Estádio Deusdeth de Melo, casa do Comercial. A final será disputada em jogo único, no próximo dia 24 de setembro.

Final deve ser com portões fechados

A não apresentação dos laudos técnicos da Estádio Deusdeth Melo até a presente data deve fazer com que a decisão seja realizada realizada com portões fechados, sem a venda de ingressos ao público, como foi o jogo de volta da semifinal da Série B entre Comercial e Tiradentes. A apresentação dos laudos é uma medida exigida pelo art. 23 do Estatuto do Torcedor.

