Piauiense Série B: semifinais começam no próximo sábado (17); confira os jogos

As primeiras partidas das semifinais do Campeonato Piauiense Série B serão disputadas já neste sábado (17). Picos e Ferroviário e Tiradentes e Comercial serão os jogos de ida. Ferroviário e Comercial fazem o primeiro jogo fora e o segundo jogo em casa, por terem feito a melhor campanha na fase classificatória.

A Federação de Futebol do Piauí (FFP) informou a mudança de horário do jogo entre Picos e Ferroviário, que previamente marcado para às 20h e será realizado às 16h, no Estádio Helvídio Nunes, em Picos.

(Foto: Divulgação / FFP)

A primeira fase da Série B terminou com o Ferroviário na liderança, com 8 pontos, segundo pelo Comercial, com 7 pontos. Na sequência vem o Tiradentes e o Picos, com 4 pontos cada. O Piauí ficou na quinta posição, fora da zona de classificação. Os dois finalistas da competição já terão vaga garantida na Série A de 2023.

Com informações da FFP