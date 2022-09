Piauiense Série B: Terceira rodada tem confronto entre líderes Ferroviário-PI e Comercial

A terceira rodada da Série B do Campeonato Piauiense será disputada neste fim de semana. Neste sábado (3), o Piauí recebe o Tiradentes no Estádio Albertão, jogo marcado para às 16h. O confronto é entre os dois últimos colocados da tabela, que ainda não venceram e, portanto, não pontuaram na competição.

Partida entre Piauí e Tiradentes será realizada no Albertão. (Foto: Assis Fernandes / O DIA)

E no mesmo horário, só que no domingo (4), o vice-líder Ferroviário-PI encara o líder Comercial no Estádio Mão Santa, em Parnaíba. As duas equipes são as mais bem colocadas, já que pontuaram nas duas primeiras rodadas, com duas vitórias para a equipe de Campo Maior, e uma vitória e um empate para o Tricolor do Delta.

Com os resultados, o Comercial é o líder isolado da competição, com 6 pontos, seguido pelo Ferroviário com 4 pontos. O Picos, o terceiro colocado com apenas um ponto, folga nesta rodada e só volta a campo no próximo meio de semana, quando recebe o Tiradentes.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no