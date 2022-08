Piauiense Série B: Times se movimentam e reforçam elenco às vésperas do início do torneio

O Campeonato Piauiense Série B começa no próximo fim de semana. E às vésperas do torneio, duas das cinco equipes que vão disputar a segunda divisão estadual seguem reforçando o elenco. O Comercial anunciou no fim de semana a contratação do atacante Fabinho, que se juntou ao zagueiro Leandro Amorim e ao lateral direito Barata, ambos anunciados no início de agosto.

Outra equipe que também está fechando o elenco é o Picos, que anunciou como reforço o zagueiro Max Oliveira. O atleta tem passagens por equipes cearenses como o Fortaleza, Icasa e Floresta. O zangão também oficializou a contratação de outros 13 atletas; a maioria deles vindos da base picoense, vice-campeã do Piauiense Sub-20.

São eles o volante Cauã Marley, o lateral Dudu, o zagueiro Jacaré, o goleiro Diogo, o goleiro Manoel, o lateral Gabriel Manganga, o atacante Luan, o atacante Tácio, o meio-campo Kauã, o lateral André, o volante Gabriel, o zagueiro China e o zagueiro Kaio.

Amistosos e treinos

Em jogo treino realizado nessa noite contra a equipe Esporte Juventude Chapadinha Sul, o Tiradentes – outro participante da Série B, venceu os adversários no sábado (20) pelo placar de 7 a 2, com gols de Gerleilton (3x), Marciano, Rodrigo, Charles e um gol contra. A equipe se representa segunda (22), 15h.

Já o Piauí Esporte Clube realizou um treino com parte do elenco. E o Ferroviário-PI, representante do litoral, enfrentou, no último sábado o Luís Correia E.C., no estádio Ferreirão, Barra do Longá - Buriti dos Lopes. O grupo Tricolor venceu o duelo por 3 a 0, com Jânio Daniel abrindo o placar, seguido por Ítalo Picapau, ampliando o marcador e Luan Kakim, fechando a contagem. A Série B do Estadual começa no próximo sábado (27), com Picos e Ferroviário.

