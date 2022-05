Piauiense Sub-17: Federação de Futebol define data da final entre Fluminense e Altos

A Federação de Futebol do Piauí (FFP) definiu a data da final do Campeonato Piauiense Sub-17 de 2022. Fluminense-PI e Altos disputam o título da competição na próxima quarta-feira, dia 18 de maio, no Estádio Lindolfo Monteiro. A partida será às 17h.

O Fluminense chegou à decisão da competição após vencer o Picos por 1 a 0. Já a classificação do Altos foi mais suada. Depois de empatar com o Piauí em 0 a 0, a disputa da vaga foi para os pênaltis. Nas cobranças, o Jacaré se deu melhor e venceu o Enxuga-Rato por 5 a 3.

(Foto: Reprodução / FFP)

A final do Piauiense Sub-17 será disputada em jogo único. Se ao final dos 80 minutos a partida terminar empatada, o vencedor será conhecido na cobrança de pênaltis. O campeão levará para casa o troféu José do Egito Barbosa, em homenagem ao ex-presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Piauí. Além disso, ficará também com uma vaga na Copa do Brasil da categoria em 2023.

A entrada para assistir a final do Sub-17 será 1kg de alimento não perecível, que será doado para uma instituição ainda a ser definida pela FFP.

