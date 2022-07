Piauiense Sub-20: Dois jogos movimentam rodada do meio de semana no Albertão

O Piauiense Sub-20 segue nesta terça-feira (5), com a realização de dois jogos: às 16h jogam Tiradentes e Flamengo, pelo Grupo A. Mais tarde, às 18h, será a vez de River e Corisabbá, pelo Grupo B. Ambos os jogos serão disputados no Albertão, em Teresina.

No último fim de semana, Picos e o Oeirense estrearam no último fim de semana pelo Campeonato Piauiense Sub-20 com goleadas. Pelo Grupo B, o Zangão recebeu o Ferroviário de Parnaíba no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina. 5 a 0 foi o placar da vitória sobre o time do litoral. Na outra partida, o Comercial foi até Oeiras, onde encarou o Oeirense. O time da casa goleou os adversários por 7 a 0, em jogo válido pelo Grupo A da competição.

Alterações

A Diretoria de Competições da FFP informou que realizou modificações nas partidas do Sub-20 no próximo fim de semana. As alterações foram realizadas para ajustes de tabela. Confira os detalhes abaixo:

Parnahyba x Picos - 09/07, 16h

De: Albertão

Para : Lindolfo Monteiro

Tiradentes x Oeirense - 09/07-18h

De: Albertão

Para : Lindolfo Monteiro

Com informações da FFP