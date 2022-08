Piauiense Sub-20: FFP marca semifinais para o próximo domingo (7); veja confrontos

As semifinais do Campeonato Piauiense Sub-20 foram marcadas para o próximo domingo (7), no Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina. A rodada dupla vai iniciar com o jogo entre Picos e Altos, às 16h. E mais tarde, às 18h, o Tiradentes encara o Fluminense-PI. Os dois jogos serão únicos (sem jogo de volta) e definirão os finalistas do torneio.

A decisão do Sub-20 está prevista para ser no dia 10 de agosto, em horário ainda a ser definido pela FFP.O campeão receberá a taça de Campeão Sub-20 2022 e será o representante legal na Copa São Paulo 2023, desde que haja o expresso convite da Federação Paulista de Futebol, da Copa do Nordeste Sub-20 de 2023 e Copa do Brasil Sub-20 de 2023.

Já o vice-campeão participará da Copa São Paulo 2023, desde que haja o expresso convite da Federação Paulista de Futebol.

