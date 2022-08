Piauiense Sub-20: Picos e Fluminense-PI farão final na quinta-feira (11)

A grande final do Campeonato Piauiense Sub-20 entre Picos e Fluminense-PI será realizada na quinta-feira, dia 11 de agosto, às 18h, no Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina. A Federação de Futebol do Piauí (FFP) definiu que a entrada será 1kg de alimento não perecível. O Estadual Sub-20 conheceu neste domingo (7) os seus finalistas.

A equipe do interior e a da capital venceram os seus respectivos jogos e vão decidir o título da competição. Quem primeiro carimbou o passaporte para a decisão foi o Picos. O Zangão não tomou conhecimento do Altos e venceu fácil o adversário por 6 a 1. No jogo seguinte, o Fluminense venceu o Tiradentes por 2 a 1 e também se garantiu na fase decisiva.

Na final, em caso de empate no tempo normal, a decisão será na cobrança de penalidades. Além de levar o troféu da competição, o campeão também será o representante do estado na Copa do Brasil e na Copa do Nordeste da categoria no ano que vem. Campeão e vice também irão participar da Copa São Paulo de Futebol Júnior no ano que vem.



