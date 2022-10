Piauienses faturam ouro no judô e vão representar o Brasil em Panamericano no Panamá

Duas alunas de um projeto de lutas da capital foram campeãs nacionais de judô. As atletas campeãs e medalhistas de ouro são Yasmin Carvalho, campeã brasileira sub-13 de judô, e Jeissiara Vidal é campeã brasileira sub-15 da modalidade. O campeonato aconteceu em Curitiba-PR.

Com a medalha de ouro, ambas as atletas já estão classificadas para representarem o Brasil no Panamericano de Judô, que acontece no Panamá, no dia 22 de novembro. O treinador das atletas, professor Queiroz, afirmou que as medalhas têm um significado grande para o esporte piauiense.

(Foto: Divulgação / PMT)

“Estou muito feliz que minhas alunas conseguiram atingir seus objetivos e são campeãs em suas respectivas modalidades. Isso é apenas o resultado de muita dedicação, trabalho e treinos. Agora é comemorar essa vitória e se preparar ainda mais para a próxima etapa”, afirmou o treinador de judô.

