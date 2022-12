Por falta de recursos, Ferroviário-PI desiste de disputar o Campeonato Piauiense de 2023

O Ferroviário-PI desistiu de disputar o Campeonato Piauiense de 2023, que começa no dia 11 de janeiro e termina em abril. O Ferrão informou a Federação de Futebol do Piauí (FFP), nesta segunda-feira (26), que não disputará o estadual por falta de recursos. A equipe de Parnaíba, litoral do Piauí, ficou na segunda colocação na Série B deste ano.





No documento entregue à federação, o clube alega que “o motivo dessa decisão, se baseia na falta de recursos, uma vez que até o momento não conseguimos recursos financeiros para podermos honrar com nossos compromissos perante todos os envolvidos nessa caminhada. É com tristeza que tomamos essa decisão, mas entendemos ser essa a melhor para todos”.

À imprensa, o clube disse que está com dificuldades financeiras para pagar as taxas de transferências dos jogadores junto à FFP e até para conseguir patrocinadores.

E como fica agora?

De acordo com o regulamento da FFP, o clube que desistir do Campeonato Piauiense pode pagar uma multa de R$ 50 mil. O Tribunal de Justiça Desportiva do Piauí (TJD-PI) deve julgar o caso. Além disso, o clube pode ser suspenso por até dois anos.

O Campeonato Piauiense 2023 não deve sofrer mudanças em seu calendário ou formato de disputa. Segundo a FFP, a competição deve seguir normalmente, com os adversários do Ferrão vencendo os confrontos por W.O. Com isso, apenas um clube deve ser rebaixado para a Série B do ano que vem.

