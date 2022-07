Primeira edição da Taça das Favelas do Piauí será lançada na próxima terça (26)

A Central Única das Favelas (CUFA) e a Federação de Futebol do Piauí (FFP) vão realizar a primeira edição da Taça das Favelas do Piauí. O evento acontecerá em todas as zonas de Teresina e deverá agregar pelo menos 5 mil jovens. O lançamento será realizado na próxima terça-feira (26), na sede da FFP. Na oportunidade também serão repassadas a informações referentes ao torneio.

A competição é exclusiva para moradores de favelas e tem como objetivo promover a integração entre as comunidades e colaborar com a cultura de paz de seus moradores, a educação por meio da qualificação para o esporte, o espírito de equipe e a promoção de campanhas pela autoestima nesses territórios e no seu entorno.

O torneio será organizado pela CUFA. A FFP entrará com a arbitragem e com material esportivo. As duas entidades contarão com o apoio de empresas particulares. Além dos jogos, principal atração o evento, também serão ministrados cursos de capacitação voltados ao esporte.

(Foto: Divulgação / FFP)

Para os organizadores, a Taça das Favelas é importante porque a pandemia afastou as pessoas e agora, com o retorno das atividades, a interação voltou. O torneio será grandioso e todo feito dentro das favelas e comunidades. É de lá que serão revelados novos atletas. Todos os envolvidos têm uma preocupação social com esses jovens que estão nessa comunidade.

A Primeira Taça das Favelas no Piauí também deixará um legado. A FFP e a CUFA irão reformar um campo de uma comunidade e uma escolinha será contemplada com todo material esportivo.

Essa não é a primeira vez que a FFP se une à CUFA para a promoção social. Desde o início da pandemia, as entidades realizam a doação de cestas básicas para ex-atletas, clubes e para o pessoal que trabalha nos estádios, como atletas, gandulas, maqueiros, com a CUFA fornecendo as cestas e a Federação fazendo o repasse. Agora, além das cestas, também será doado um vale gás.

Sobre a Taça das Favelas

Organizada pela Central Única das Favelas – CUFA, a Taça das Favelas é o maior torneio de futebol de campo entre favelas do mundo. Ao todo, mais de 100 mil jovens participam da competição, que se inicia nas peneiras internas nas comunidades até a grande final. A competição visa contribuir para a promoção da inclusão social através do esporte, influenciando positivamente a realidade de crianças e jovens brasileiros.

Com informações da FFP