Projeto prevê investimento de R$ 6 milhões em pequenas iniciativas esportivas no Piauí

O governador do Piauí, Rafael Fonteles, anunciou nesta sexta-feira (14), a criação do Sistema Estadual de Incentivo ao Esporte (SIESP). O projeto, que já foi encaminhado à Assembleia Legislativa do Piauí (ALEPI), prevê o investimento de mais de R$ 6 milhões em pequenas iniciativas esportivas no Piauí. De acordo com Fonteles, após a aprovação da lei, será lançado um edital para que pessoas interessadas em fomentar o esporte amador em sua região possam obter recursos.

“A Lei do SIESP vai corresponder o valor de 0,2% da receita. O Piauí vai dar mais de R$ 6 milhões para pequenos projetos esportivos da capital e no interior. Nós teremos um edital e você poderá se inscrever e fomentar o esporte amador em várias modalidades nos municípios piauienses”, destaca o governador.

A nova lei de incentivo ao esporte também prevê a ampliação da bolsa atleta. O número vai subir de 70 para 100 bolsas disponibilizadas. Além disso, o valor também será acrescido. “Iremos ampliar a lei do bolsa atleta, que antes era de até R$ 900 e agora irá até R$ 1.500”, disse Rafael Fonteles.

O Sistema Estadual de Incentivo ao Esporte também foi desenvolvido com o intuito de dar apoio e aporte financeiro aos clubes de futebol do Piauí, bem como ajudá-los a se desenvolver e profissionalizar. Para Robert Brown, presidente da Federação de Futebol do Piauí (FFP), é importante que os times se profissionalizem. “A gente tenta ao máximo e faz o que pode. Hoje, o futebol do Piauí já deu uma caminhada boa, temos clubes na Série C, esse ano temos dois representantes que é o Parnaíba e o Fluminense- PI. Com essa ajuda e participação do governo, tenho certeza que vamos chegar lá”, comentou Brown.

Durante solenidade de lançamento do projeto, a secretária de esportes do Piauí, Josiene Campelo, apontou que para que um time se torne profissional, é preciso que haja incentivo quando ainda se é amador. Essa iniciativa é o início de grandes parcerias que o estado ainda vai fazer. Essa transformação social da secretaria de esportes tem a noção de trabalhar o esporte amador para que a gente possa fortalecer cada vez mais os times profissionais”, afirmou a secretária.

O presidente do River, Ítalo Rodrigues, que também está presente no evento, acrescentou que a iniciativa é necessária. “É muito importante essa iniciativa, porque quanto mais times disputando, melhor para a população e para o torcedor”.



