Rafael Fonteles entregará a taça ao campeão do Piauiense 2023 no Albertão

Os últimos 90 minutos do Campeonato Piauiense 2023 serão disputados neste sábado (15) no Estádio Albertão, às 16h. River e Fluminense-PI decidem quem levantará a taça de campeão piauiense.



A convite de Robert Brown, presidente da Federação de Futebol Piauiense (FFP), o governador Rafael Fonteles irá entregar a taça ao time vencedor do campeonato. “Quero agradecer o convite que me foi feito para participar do campeonato e entregar a taça para o campeão [...] Que venha o melhor e eu estarei lá junto com todos os amantes do futebol piauiense”, destacou o governador.

Assis Fernandes/ODIA

Sobre a disputa, o presidente de Honra do Fluminense-PI, João Vicente Claudino, comentou que o time foi corajoso e que, mesmo desacreditado, chegou à final do campeonato. “Nós fomos muito corajosos esse ano e privilegiamos o talento do Estado. O nosso principal objetivo era o Campeonato Piauiense e graças a Deus chegamos lá, fomos vencedores na primeira partida, mas isso está zerado. O que define é o segundo jogo e nós acreditamos muito nos atletas e no trabalho que está sendo feito”, disse.

A partida está sendo bastante aguardada pelos torcedores. Os ingressos vão custar R$ 50 no setor de cadeiras, R$ 30 na arquibancada das cabines e R$ 20 na arquibancada do placar (ingresso promocional), todos os setores com direito a meia-entrada. Para os visitantes, o valor do ingresso será de R$ 30 inteira e R$ 15 a meia-entrada. No sábado, dia da partida, as entradas também serão vendidas nas bilheterias do Albertão, a partir das 9h.

