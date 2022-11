Ranking da CBF 2023: Na 58ª posição, Altos é o mais bem colocado do Piauí

O Altos é o clube mais bem colocado do Piauí no ranking da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em 2023. Com 2.030 pontos, a equipe piauiense, que em 2022 estava na 66ª colocação, subiu para a 58ª posição no ranking do próximo ano. Confira aqui o ranking completo.



Além do Altos, outros cinco clubes piauienses aparecem no ranking, entre eles o Quatro de Julho, que subiu três posições, passando de 84ª para 81ª colocação em 2023. Outro destaque é o Fluminense do Piauí. Com o primeiro título estadual, o Fluminense entrou no ranking da CBF e ultrapassou, inclusive, o River, time com mais tradição no futebol piauiense. O Flu aparece ranqueado na 119ª posição.

Por outro lado, River, Picos e Parnahyba perderam posições no ranking. Em 2022, o River estava em 107ª e perdeu 33 colocações, caindo para 140ª. Já o Picos caiu 25 posições e foi 145ª para 170ª. Enquanto o Parnahyba, que em 2022 estava em 215ª, caiu para a última colocação, atrás de todos os outros times da lista.

O ranking contabiliza o desempenho das equipes nos últimos cinco anos. Para o compor o ranking de 2023, foi feito o recorte do desempenho dos times entre 2018 e 2022. No próximo ano, as equipes mais bem ranqueadas são Flamengo (RJ), Palmeiras (SP) e Athletico (PR).

