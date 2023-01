Reeleito, Robert Brown assume mais um mandato na Federação de Futebol do Piauí

O presidente da Federação de Futebol do Piauí (FFP), Robert Brown Carcará, foi reconduzido nesta segunda-feira (16) ao cargo da entidade máxima do futebol piauiense. A posse ocorreu na sede da federação e contou com a presença de representantes de clubes, imprensa especializada ex-jogadores e diretores da FFP. O mandato é válido para o quadriênio 2023-2026. Brown está à frente da FFP desde novembro de 2018, quando assumiu o cargo após a morte do então presidente Cesarino Oliveira.

(Foto: Reprodução / FFP)

No ato de sua posse, Brown disse que pretende seguir com o trabalho que vinha sendo desenvolvido ao longo dos últimos quatro anos. "Esperamos que nesse mandato que estamos assumindo hoje a gente possa continuar o trabalho que já vem sendo feito. A federação cresce com o apoio dos clubes, estamos sempre juntos e esperamos continuar da melhor maneira possível, para que possamos sempre estar elevando e levando o nome do futebol piauiense", disse Robert Brown.

Em 2022, no ranking de federações da CBF, a FFP ficou na 18ª posição. Assim como na gestão passada, a meta do presidente segue sendo levar um clube piauiense a Série B do Campeonato Brasileiro. "No primeiro mandato, eu disse que queria um time na Série B. Espero que agora possamos conseguir. Já temos o Altos na Série C e dois times na Série D e vamos trabalhar para alcançar esse resultado", afirmou ele.

Com a posse, a atual composição da diretoria da FFP tem ainda Daniel Araújo como vice-presidente, Jaime Oliveira como 2º vice-presidente e Sergio Araújo como 3° vice-presidente.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações da FFP