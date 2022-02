Saiba um pouco sobre as maquinas que Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar dirigem

As grandes estrelas do esporte e seus salários astronômicos mexem com o brio dos torcedores sempre que aparecem em viagens, festas ou com seus “brinquedinhos novos”. Pois é, além de brilharem dentro das quatro linhas, esses craques fazem bonito fora do campo esbanjando carrões e garagens de muitos milhões de euros.



Nesse artigo iremos trazer quais as máquinas que os principais craques do futebol usam na hora de dar uma voltinha por aí.

Vale ressaltar que as imagens e especificações de qualquer modelo citado neste artigo, pode ser facilmente encontrado em site da web.





Neymar Jr

Na vasta coleção de carros do brasileiro, a sua preferida e que merece destaque é a Ferrari 458 Spider. O veículo conta com motor V8 de 4.5 litros, 570 cv e 54 kgfm de torque. O câmbio é automatizado, de dupla embreagem e sete marchas.





Lionel Messi

Junto com CR7, esse é o jogador que mais chama atenção para qualquer coisa que faça. Messi possui uma Ferrari 355 S Scaglietti, na cor vermelha, marca registrada da montadora e que custou 32 milhões de dólares, num leilão. A Caranga possui um motor de 12 cilindros a debitar quase 400 cavalos e era pertencente à coleção de Pierre Bardinon.

O arremate do carro, possui uma história interessante, mas que traremos mais a frente, por isso nos acompanhe até o fim.





Cristiano Ronaldo

Assim como os demais, eles sempre recebem mimos das montadoras, carros exclusivos e com características únicas. Cristiano, possui uma coleção com 21 carros, dentre estes, três máquinas chamam atenção. A primeira é a Ferrari 599 GTO. Com um motor V12 dianteiro que rende 670 cv de potência, o carro é capaz de chegar a 335 km/h e custa 385 mil dólares. A segunda é um dos veículos mais caros do mundo: um Bugatti Veyron de 1,7 milhão de dólares. O carro personalizado tem 1.200 cv, 16 cilindros (com motor em W) e 64 válvulas. Faz de 0 a 100 km/h em 2,5 segundos.







Curiosidade

Para você que chegou até aqui, vamos te contar uma curiosidade: Coincidentemente com o nosso artigo, a disputa entre Messi e Cristiano Ronaldo superou as 4 linhas do campo de futebol. O episódio envolvendo a Ferrari de Liopnel Messi mencionada no artigo, foi adquirido em um leilão que aconteceu em Paris, no ano de 2016.

Assim que foi vendido, o Ferrari 355 S Scaglietti foi associado a (mais) uma disputa entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi como protagonistas de um duelo pela compra da raridade. No que foi sendo avançado, o argentino tinha ganho a corrida ao português pela compra do carro. Messi sempre desconversa sobre a história e se realmente sua Ferrari é a mesma arrematada no leilão.

