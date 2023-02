Secretaria de Esportes deve lançar Bolsa Atleta para incentivar modalidades no Piauí

Durante um workshop de planejamento realizado pela equipe da Secretaria dos Esportes do Piauí (SECEPI), foi discutido plano de ação com as metas para o biênio 2023 a 2025. Dentre os projetos e programas destaca-se o Bolsa Atleta, que terá edital lançado em breve, além da Copa Intermunicipal de Futebol, Jogos Escolares, o Circuito Esportivo + Verão; o Interbairros - Teresina e o Bom de Bola.

“Janeiro foi o mês de montar a equipe técnica e traçar nossas metas. O encontro de hoje formalizou a integração entre todos os colaboradores da SECEPI, apresentando a eles todos esses projetos e programas que serão trabalhados e desenvolvidos”, disse a secretária Josiene Campelo.

(Foto: Assis Fernandes/ O Dia)



O foco é levar o fomento e apoio ao esporte à todos os municípios do Piauí, estimular o Paradesporto, sendo uma ferramenta de inclusão social, combate ao sedentarismo e a prática esportiva para idosos, articular a efetivação da política de incentivo fiscal para empresas que queiram investir no esporte piauiense.

Está no planejamento a requalificação das diversas instalações esportivas do estado, em especial do Estádio Albertão, além de construir mais equipamentos esportivos nos municípios. O foco é apoiar a maior quantidade de modalidade esportiva, individual e coletiva, formando novos atletas, democratizando as práticas esportivas, levando atividades a parques e praças em todos as cidades piauienses.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no