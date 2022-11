Seleção Brasileira faz primeiro treino no Catar sem sinais sobre time titular

O Brasil fez a sua primeira movimentação no Qatar neste domingo, um dia depois de chegar a Doha. De olho na estreia da Copa do Mundo-2022, na quinta-feira, contra a Sérvia, o técnico Tite ainda não deu uma pista de quais serão os titulares escolhidos para a partida.

O treino começou com um treino de toque curto em campo reduzido, deixando os atletas distribuídos em um 12 contra 12. Éverton Ribeiro e Rodrygo atuavam como curingas, e os goleiros eram obrigados a trabalhar com os pés. Todos os 26 convocados estiveram na atividade. Depois, o elenco foi separado entre jogadores defensivos e ofensivos.

Tite formou duas linhas defensivas, uma com Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Telles; Fabinho. Outra com Danilo, Militão, Bremer e Alex Sandro; Casemiro. No ataque, atacantes e meio-campistas tinham a missão de finalizar cruzamentos dos pontas em sequência.

Pouco depois, Tite montou um trabalho de ataque contra defesa, mas novamente com atletas misturados e rotação constante, sem indicativo de time. Após cerca de uma hora e meia de trabalho, o técnico Tite rumou para o vestiário enquanto os atletas realizavam um trabalho final de finalização. Foram junto com ele boa parte dos membros da comissão técnica, determinando o encerramento da movimentação.

