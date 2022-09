Série B: Ferroviário e Comercial já estão classificados às semifinais da competição

A terceira rodada da Série B do Piauiense foi marcada pela primeira vitória do Tiradentes e pelo triunfo do Ferroviário sobre o Comercial, por 1 a 0, que fez o time do litoral assumir a ponta da tabela. Os jogos também definiram os primeiros classificados para a próxima fase da competição.

Ainda no sábado (3), o Piauí recebeu o Tiradentes no Estádio Albertão, em Teresina. O Tigre venceu o Enxuga Rato com gol de Matheus, marcado aos 28 minutos do segundo tempo. Com a vitória, o Tiradentes somou os três primeiros pontos na Série B e assumiu o terceiro lugar. No domingo (4), em Parnaíba, a disputa foi pela liderança da competição.

(Foto: Reprodução / Instagram / FerroviárioPI)

Jogando em casa, o Ferroviário se deu bem sobre o Comercial. Jânio Daniel marcou o gol que fez o time do litoral ultrapassar o bode e assumir a ponta da tabela, somando 7 pontos contra 6 pontos do Comercial. Com os resultados do fim de semana, Ferroviário e Comercial já estão garantidos nas semifinais da Série B. As outras duas vagas seguem sendo disputadas por Tiradentes (3 pontos), Picos (1 ponto) e Piauí (0).

Próxima rodada

Os próximos jogos do estadual serão realizados na quinta-feira (8). Às 15h45, no Deusdeth Melo, em Campo Maior, o Comercial vai receber o Piauí. Mais tarde, às 20h, o Picos encara o Tiradentes no Estádio Helvídio Nunes.

