Série C: Altos encara Paysandu neste sábado (6) ainda ameaçado pelo rebaixamento

O Altos enfrenta neste sábado (6) o Paysandu no Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O jogo é decisivo para o Jacaré, que ainda está ameaçado pelo rebaixamento. Com 21 pontos, em 14º lugar na tabela, o alviverde está a dois pontos do Z4. Uma vitória pode afastar o perigo de queda.

(Foto: Reprodução / Altos)

O time conta com o retorno do Thiaguinho, lateral direito que volta a equipe após passagem pelo Fluminense do Piauí. E a equipe de Belém também vem com o mais novo contratado, o zagueiro colombiano Salazar. Ele já teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e está apto a jogar.

Grupos de torcidas organizadas do Paysandu estão promovem caravanas para apoiar o time aqui na capital. Os ingressos já estão à venda em Teresina e Altos. Os valores variam, a partir de 10 reais. A partida será às 19h.

