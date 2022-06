Série C: Altos fica só no empate com Manaus; time piauiense segue no Z-4

Jogando fora de casa, o Altos empatou em 0 a 0 com o Manaus, em partida disputada na capital amazonense. Apesar de ter pontuado fora de casa, o time piauiense permanece na zona de rebaixamento.

No estádio Ismael Benigno, as duas equipes fizeram um jogo movimentado, mas não conseguiram balançar as redes. O Altos fez um primeiro tempo equilibrado diante dos donos da casa. Já a segunda etapa foi de domínio da equipe de Manaus, porém sem levar grande perigo à meta altoense.

O empate deixa o Manaus na nona posição, com 13 pontos, enquanto o Altos é o 19º colocado, dentro do Z-4, com sete pontos. A equipe manauara joga na próxima rodada contra o Campinense. Já o Jacaré recebe o Ferroviário-CE no Lindolfo Monteiro.

