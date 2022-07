Série C: Altos recebe Campinense-PB em duelo direto na luta contra a zona do rebaixamento

No próximo domingo (24) o estádio Lindolfo Monteiro vai receber a partida entre Altos e Campinense-PB às 15h, duas equipes que lutam pela permanência na Terceira Divisão. E apenas três pontos separam os dois clubes na tabela do Brasileirão. O Jacaré está na 14° posição com 18 pontos, e a equipe paraibana, em 18°, dentro do Z-4.

(Foto: Reprodução / Altos)

Caso vença, o Alviverde piauiense vai à 21 pontos, afastando o risco de queda à Série D. Para a Raposa, a situação é complicada, pois só a vitória interessa. Se conquistarem os três pontos, os paraibanos ainda vão ter que torcer por tropeços de Ferroviário-CE, Confiança-SE e Floresta-CE para saírem do Z4. Empate seria um resultado ruim para as duas equipes, já que manteria a equipe raposeira na zona da degola e também, dependendo de outros resultados, aumentaria o risco do Altos voltar aos últimos colocados na tabela.

No último treino, o técnico Fernando Tonet, reiterou que o foco do Jacaré é fugir do risco de rebaixamento. “Nossa preocupação nesse momento ainda é o rebaixamento e precisamos de mais uma vitória para dar essa tranquilidade para os próximos jogos”, enfatizou o professor durante entrevista coletiva.

Os ingressos para a partida já estão à venda. Na Geral e nas Arquibancada, o valor é de R$10. Já nas Cadeiras, o preço cobrado é de R$20. O Sócio Torcedor tem entrada gratuita.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no