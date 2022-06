Série C: Altos vence Ferroviário-CE e deixa a zona de rebaixamento

Jogando no Estádio Lindolfo Monteiro na tarde do domingo (12), o Altos venceu a equipe do Ferroviário-CE por 1 a 0. O placar simples garantiu os três pontos e a saída da equipe piauiense do Z-4. Agora, o Jacaré está na 14ª posição com 10 pontos. Porém a diferença para o primeiro time dentro da zona de rebaixamento (Aparecidense) é de apenas um ponto.

O jogo

Mandante da partida, o Jacaré começou o jogo pressionando os adversários tanto no ataque quanto na defesa. Aos sete minutos, após cobrança de escanteio, Lucas Souza soltou a bomba e Jonathan apareceu para salvar o Ferroviário. Nos minutos seguintes, o Altos manteve o domínio das ações, mas perdeu intensidade.

(Foto: Lenílson Santos / Ferroviário AC)



Do outro lado, o Ferrão teve boa chance com Dudu, que parou no goleiro Rafael. E, já nos acréscimos, o time da casa voltou a assustar em cabeçada de Manoel, que passou tirando tinta da trave. Depois das conversas nos vestiários, o Altos voltou para etapa final com o fôlego recuperado e retomou a pressão. Manoel e Julio Ferrari chegaram com perigo.

Até que, aos 24, Paulo Rangel acertou belo chute de dentro da área para fazer 1 a 0. O time da casa ainda teve a chance do segundo com Betinho. Enquanto, nos acréscimos, Rafael fez grande defesa para garantir o triunfo do Jacaré. O resultado deixa o Altos com dez pontos e na 14ª posição. Já o Ferroviário é o 11º colocado, com 12 pontos.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações da CBF