Série C: Com frango do goleiro Marcelo, Altos perde para Mirassol e afunda na lanterna

O Altos perdeu mais uma na Série C do Campeonato Brasileiro. Desta vez a derrota foi para o líder Mirassol-SP, no estádio Maião, por 2 a 1. Os dois gols do time paulista foram marcados por Kauan. Com este resultado, o Mirassol segue na liderança da Terceira Divisão. Já o Altos vive uma fase muito ruim, amargando seis derrotas em setes jogos da Série C deste ano.

A equipe piauiense permanece na lanterna com apenas três pontos. Os gols saíram todos no segundo tempo. O primeiro foi aos seis minutos, em frango de Marcelo. Abola parecia fácil e Kauan mandou fraca. Parecia ser uma defesa fácil, mas o goleirão aceitou. O segundo do Mirassol saiu logo depois, aos 19 minutos, de cabeça. O Altos ainda descontou com Ramon, mas não conseguiu evitar a derrota.

4 de Julho 2 x 2 Tocantinópolis-TO

4 de Julho-PI e Tocantinópolis-TO empataram em jogo de quatro gols na Arena Ytacoatiara, em Piripiri (PI). O Gavião Colorado saiu na frente aos 24 minutos, em finalização de Leandro para o fundo das redes. O Verdão do Norte reagiu e buscou a igualdade aos 32 minutos, em lance que terminou no gol de Everson.

Na altura dos 39 minutos da primeira etapa, Wanderson, contra, colocou nas redes e recolocou os piauienses na frente. No entanto, na reta final do segundo tempo, a bola encontrou Marcinho, que venceu o goleiro e deu números finais ao confronto aos 38 minutos. Na tabela, o 4 de Julho aparece em sexto lugar, com seis pontos. Já o Tocantinópolis tem nove, uma posição acima.

