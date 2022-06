Série C: Em virada épica, Altos vence Remo e conquista primeira vitória fora de casa

No Estádio Baenão em Belém do Pará, o Altos venceu o Remo-PA, por 2 a 1, pela Série C do Campeonato Brasileiro. Numa virada épica, já nos minutos finais, a equipe piauiense conseguiu o feito e venceu a primeira fora de casa na competição. A virada aconteceu em menos de cinco minutos nos acréscimos da segunda etapa da partida.

O jogo

O Leão Azul saiu na frente aos 11 minutos: Netto cruzou rasteirinho, a bola atravessou a área e Fernandinho colocou nas redes. No segundo tempo, na reta final, o Jacaré conseguiu a virada. Aos 45, Lucas Souza soltou um torpedo e acertou o ângulo. Quando o relógio marcou 49 minutos, Ramon aproveitou uma cobrança de escanteio, testou firme, virou e definiu o placar.

Na tabela, os piauienses chegaram aos 13 pontos, e estão em 13º lugar, mais distantes da zona de rebaixamento. Já os paraenses têm 16 pontos, em oitavo. O Altos entra em campo na próxima rodada, no dia 25 de junho, e enfrenta o Vitória-BA, no Lindolfo Monteiro.

