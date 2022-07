Série C: No sufoco, Altos vence Campinense-PB e afasta ainda mais o risco de rebaixamento

Altos e Campinense-PB se enfrentaram no último domingo (24) no Lindolfo Monteiro, em Teresina, em confronto direto para fugir da zona de rebaixamento da Série C do Campeonato Brasileiro. O Jacaré venceu a partida por 1 a 0 e subiu para o 12º lugar, com 21 pontos. O time paraibano, com 15, se afundou na zona de rebaixamento, agora na 19ª posição.

O jogo

Jogando fora de casa, a Raposa dominou e criou as melhores chances no primeiro tempo. Em duas delas, teve a trave como inimiga. Uma com Macena, que aproveitou sobra e carimbou o poste de Rafael. E outra na cobrança de falta de Dione, que mandou direto para o gol e viu a bola explodir no travessão.

(Foto: Reprodução/Instagram/Altos)

Na volta do intervalo, o Altos passou a assustar mais e, logo aos dois minutos, Dieyson passou para Elielton, que dominou e deu assistência para Dieguinho marcar o único gol do jogo. O Campinense voltou a dar trabalho e tentou o empate até os instantes finais, quando Rafael defendeu as finalizações perigosas de Bremer e Jeferson Lima.

O Altos volta a entrar em campo no próximo fim de semana, enfrentando o Confiança-SE, em Aracaju.

