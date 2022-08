Série C: Sem chance de ser rebaixado, Altos só cumpre tabela contra São José-RS hoje (13)

Neste sábado (13), o Estádio Passo d'Areia será o palco do duelo entre São José-RS e Altos. Já garantido na edição do ano que vem da Série C do Campeonato Brasileiro, a partida marca a despedida do jacaré da competição deste ano, já que o alviverde piauiense não tem mais chances de avançar para a próxima fase, e nem de ser rebaixado.

Já para o São José, a última batalha na primeira fase, representa a esperança de conquistar um lugar entre os oito melhores do campeonato, e a classificação à segunda fase. O time gaúcho ainda tem chances de avançar de fase no torneio. A equipe chega a esta última rodada ocupando o 12° lugar, com 23 pontos e o terceiro melhor ataque do Brasileirão Série C. O Altos é o 14°, com 21 pontos.

Na partida deste sábado, o treinador Paulo Henrique Marques ressaltou que o confronto será contra um Altos de investimento semelhante ao do São José. O jogo acontece no Estádio Passo D’Areia possui capacidade para até 16.000 pessoas e tem grama sintética, característica que pode trazer dificuldades para a equipe piauiense. A partida será às 17h.

