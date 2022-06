Série D: 4 de Julho sai na frente, mas sofre empate e se complica na tabela

O 4 de Julho empatou novamente no grupo 2 do Campeonato Brasileiro Série D, diante do Juventude Samas-MA na tarde do último sábado (04). O placar ficou em 2 a 2 na Arena Ytacoatiara e a equipe perdeu pontos importantes em casa, ficando na mesma posição na tabela (6ª posição), ainda distante das equipes que estão na parte de cima da tabela.

O jogo

Na Arena Ytacoatiara, o time da casa ditou o ritmo do primeiro tempo e conseguiu transformar o domínio em bola na rede. Ítalo marcou os dois gols do 4 de Julho, em 15 minutos. Mas, depois das conversas nos vestiários, foi a vez do Juventude mandar na partida e chegar ao empate. Júnior Saudade, logo aos cinco minutos da etapa complementar fez 2 a 1.

E, aos 33, Rodrigo decretou a igualdade. Com o resultado, o 4 de Julho segue na sexta posição, agora com oito pontos. Já a equipe maranhense tem sete e ocupa o sétimo lugar. Na próxima rodada, o Colorado de Piripiri viaja para o Tocantins para pegar o Tocantinópolis.

Com informações da CBF