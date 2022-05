Série D: Em gramado ruim, Fluminense-PI empata com Castanhal no Pará

O Fluminense-PI arrancou um empate na tarde desta terça-feira (04) no Diogão, diante do Castanhal-PA. As duas equipes ficaram no 2 a 2, em uma partida marcada pelo gramado ruim do estádio. Mesmo assim, os piauienses somaram um ponto importante para manter a liderança do grupo 2 da Série D. Mário Sérgio e Janeudo marcaram para o Vaqueiro.

Lances da partida

Mandante da partida, o Castanhal foi para cima nos primeiros minutos e teve ótima oportunidade para abrir o marcador logo aos quatro minutos, em cobrança de pênalti, mas Welthon viu Nicolas acertar o canto e fazer a defesa. Na sequência, Ruan também tentou para os donos da casa.

(Foto: Divulgação/Castanhal)

Mas foi o Fluminense que largou na frente. Aos 15, após bola alçada na área, Mário aproveitou a sobra para fazer 1 a 0. Só que a vantagem não durou mais de um minuto. Na marca dos 16, Welthon se redimiu do pênalti perdido e deixou tudo igual para o Japiim. No embalo do empate, o Castanhal voltou a pressionar, mas não conseguiu levar a virada para o intervalo.

No segundo tempo, os mandantes mantiveram o controle ofensivo e acumularam chances. Pecel, Ruan, Gui Campana e Pedrinho chegaram perto. Mas foi novamente com Welthon, que o Japiim anotou o segundo, já aos 41 minutos. No entanto, mais uma vez a resposta adversária foi rápida e precisa. Menos de cinco minutos depois, Janeudo bateu na saída do goleiro para decretar o empate no Diogão.

Com o resultado, o Castanhal soma agora quatro pontos e aparece na quarta posição. Enquanto o Fluminense-PI, que vinha com 100% de aproveitamento, chegou aos sete pontos e segue na liderança do grupo.

