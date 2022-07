Série D: Flu-PI pode se classificar nessa rodada; 4 de Julho cumpre tabela com Moto Club

Neste sábado (09) o Fluminense-PI pega o Tocantinópolis fora de casa pela Série D do Campeonato Brasileiro. Com 17 pontos e em terceiro na tabela, em caso de vitória, a equipe piauiense pode chegar a 20 pontos e ultrapassar o próprio time de Tocantins, alcançando a vice liderança. Dependendo dos resultados das partidas de Castanhal-PA, Pacajus-CE e Juventude Samas-MA – caso não vençam seus jogos – o Flu-PI pode já se classificar para a segunda fase já nesta rodada.

Já o outro piauiense no Grupo 2 da Quarta Divisão, o 4 de Julho só cumpre tabela, recebendo o Moto Club, em Piripiri também neste sábado. O colorado tem 10 pontos e ainda dois jogos a cumprir (outra partida contra o Pacajus-CE). Mesmo que vença os dois jogos, a equipe do interior não pode mais alcançar os 4 primeiros colocados.

(Foto: Reprodução / Instagram / FluminensePI)

Pela Série C, Altos enfrenta vice lanterna Brasil de Pelotas

Ainda buscando superar o empate frustrante contra o Floresta-CE, na última rodada da Série C, o Altos encara também neste sábado o Brasil de Pelotas-RS, às 15h, no Estádio Lindolfo Monteiro. Vice lanterna da competição, a equipe Xavante ainda não venceu fora da casa e vai tentar fazer esse feito em Teresina.

Porém, embalado após ter saído da zona de rebaixamento, o Jacaré quer vencer, porque em caso de vitória, os alviverdes podem se aproximar do G8, zona de classificação para a próxima fase da Série C. Para isso, a equipe vai contar com a volta de Betinho e Lucas, que estavam no departamento médico. Os ingressos serão vendidos na bilheteria do Lindolfinho e variam de R$10 a R$20.

