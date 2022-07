Série D: Fluminense-PI decide futuro na competição hoje (17) contra Juventude-MA

O Fluminense-PI entra em campo logo mais às 15h no Estádio Albertão, para enfrentar o Juventude Samas-MA. A partida vale pela 14ª e última rodada da primeira fase da competição. Um duelo decisivo para o Vaqueiro que precisa da vitória para assegurar a vaga na segunda fase. Esse é o resultado que pode garantir o Fluminense-PI na segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro sem sustos e com poucos riscos de ficar de fora.

É que em 13 rodadas, o Vaqueiro conquistou cinco vitórias, cinco empates e três derrotas; um aproveitamento de cerca de 43%. O mesmo aproveitamento de outras três equipes na tabela, ambas com a mesma pontuação (17 pontos): Castanhal-PA, Pacajus-CE e Juventude Samas-MA.

(Foto: Assis Fernandes / O DIA)

As equipes só se diferem no saldo de gols, onde o Flu-PI leva vantagem sobre as demais equipes. Por isso, para garantir a vaga no G4 e avançar de fase, só a vitória interessa. Vencendo a partida, a equipe piauiense pode chegar a 20 pontos e manter a vantagem, já que tem o melhor saldo de gols entre as equipes que brigam para estar no G4 do grupo 2 (22 gols pró e 17 contra; saldo de cinco gols).

Porém, em caso de empate entre Flu-PI e Juventude Samas, o time piauiense pode ficar de fora do G4, se houver vitória do Castanhal-PA e Pacajus-CE. Se o adversário do Vaqueiro, o Juventude maranhense vencer o Vaqueiro no Albertão no próximo fim de semana, qualquer um dos que ganharem seus jogos (Castanhal-PA ou Pacajus-CE) podem tirar o Flu da zona de classificação.

4 de Julho só cumpre tabela

O time de Piripiri viajou para enfrentar o Pacajus-CE, no interior cearense. Sem chances de se classificar, o 4 de Julho só pode alcançar 16 pontos, o que insuficiente para chegar ao G4. Mas caso vença ou mesmo empate, o resultado pode ajudar na classificação do Fluminense-PI, já que o Pacajus é adversário direto do Flu. O jogo acontece no Estádio Ronaldão, na cidade de Pacajus.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no