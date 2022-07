Série D: Fluminense-PI é derrotado pelo Juventude-MA e dá adeus à competição

A primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro terminou neste domingo (17), com bola rolando em 15 jogos ao longo do dia. Os resultados da última rodada desta etapa confirmaram 16 equipes na sequência da competição. O Fluminense-PI, que ainda tinha chances de classificação, acabou sendo derrotado pelo Juventude-MA por 2 a 1. Já fora da competição, o 4 de Julho perdeu para o Pacajus-CE por 3 a 1 terminando na última posição do Grupo 2. Confira um resumo das duas partidas:

Fluminense-PI 1 x 2 Juventude-MA

O Juventude-MA visitou o Fluminense-PI e ficou com a última vaga do grupo ao vencer por 2 a 1. O primeiro gol do confronto saiu na marca dos 50 minutos da etapa inicial, quando Cris Maranhense cabeceou na área, e Zé Artur pegou de primeira para balançar as redes. No segundo tempo, o Flu empatou aos 34, quando Janeudo aproveitou boa oportunidade no ataque para, livre, completar para o fundo do gol.

(Foto: Vitória Magalhães / Reprodução / Juventude Samas)

Mas os visitantes não perderam tempo e, no minuto seguinte, voltaram a ficar em vantagem. Após bola alçada na área, Clessione desviou de cabeça para dar a vitória ao Poraquê. O resultado classificou o Juventude para a próxima fase ocupando o quarto lugar do grupo, com 20 pontos. O Flu, com 17, ficou na quinta posição e não avançou.

Pacajus-CE 3 x 1 4 de Julho

A emoção tomou conta dos confrontos pelo Grupo A-2, que ainda tinha duas vagas abertas para a próxima fase. Uma delas ficou com o Pacajus-CE, que venceu o 4 de Julho-PI por 3 a 1, no Estádio João Ronaldo, e avançou na competição. Aos 21 minutos do primeiro tempo, André Cassaco apareceu pela esquerda para pegar rebote e abrir o placar para os donos da casa. Na volta do intervalo, Ramon completou escanteio, na marca dos 15, e ampliou a vantagem. Logo depois, aos 23, mais um gol após cobrança de escanteio: Edson Reis pegou a sobra dentro da área e fez o terceiro.

O Colorado descontou aos 38, com Fernando, mas o resultado seguiu favorável à equipe cearense. Com o triunfo, o time cearense se classificou ocupando o terceiro lugar, com 20 pontos e dois gols de saldo. A equipe piauiense, com 13, terminou na lanterna do grupo 2 da Série D.

Pela Série C, Altos também sofreu derrota

(Foto: Reprodução / Aparecidense Comunicação)

No estádio Aníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia (GO), a Aparecidense venceu o Altos por 2 a 1. A Aparecidense abriu o placar aos 33 minutos do primeiro tempo, em chute forte de Robert na área. Na segunda etapa, o time goiano ampliou aos dez minutos com Felipe Menezes. O Altos descontou, aos 24, com Manoel. Mas não foi suficiente para reverter a derrota.

O triunfo deixa a Aparecidense em sétimo lugar, com 22 pontos. O Altos é o 14º colocado, com 18 pontos.

