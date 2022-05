Série D: Fluminense-PI recebe Pacajus e 4 de Julho viaja para enfrentar Juventude-MA

A bola vai rolar no fim de semana de futebol, em três partidas válidas pelo Campeonato Brasileiro das séries C e D. No sábado (28), os dois representantes piauienses na Série D, Fluminense-PI e 4 de Julho, entram em campo. O Flu-PI recebe no Lindolfo Monteiro o Pacajus-CE buscando se manter nas primeiras posições do Grupo 2.

Flu-PI busca voltar ao caminho da vitória na Série C (Foto: Reprodução / Instagram / Fluminense-PI)

O time está em terceiro, como 9 pontos, e não vive um dos melhores momentos na Quarta Divisão. São quatro jogos sem vencer, e caso não vença o Vaqueiro pode sair da zona de classificação para a segunda fase da Série D. O jogo será às 16h. Um pouco mais cedo, às 15h30, no Estádio Pinheirão na cidade de São Mateus, no Maranhão, o Juventude Samas recebe o 4 de Julho.

A situação do Colorado de Piripiri é mais complicada na Série D. Com apenas uma vitória, três empates e duas derrotas, o Gavião só somou seis pontos até aqui. A equipe está na sexta posição, fora da zona de classificação para a segunda fase e vai enfrentar o sétimo colocado, o Juventude também precisando pontuar. Caso vença, o representante piauiense chega a nove e pode se aproximar dos primeiros colocados.

Pela Série C, Altos recebe Ypiranga-RS

Altos está na lanterna da Série C (Foto: Reprodução / Instagram / Altos)

A saga do Altos para tentar sair da lanterna da Série C terá mais um capítulo neste domingo (29). O Jacaré pega o Ypiranga de Erechim. Último colocado, com apenas três pontos, a equipe precisa de uma vitória para não ver os adversários diretos na briga para fugir do Z-4. Se vencer a partida, o alviverde pode sair da última colocação, mas não sai ainda da Zona do Rebaixamento. Altos e Ypiranga-RS será às 15h, no Lindolfo Monteiro.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no