Série D: Fluminense-PI vence 4 de Julho fora de casa e volta ao G-4 da competição

O Fluminense-PI bateu o 4 de Julho por 2 a 1 no duelo entre piauienses na Arena Ytacoatiara, em Piripiri, na tarde deste sábado (18), pela Série D do Campeonato Brasileiro. A partida era crucial para a recuperação das duas equipes na tabela, já que ambas estavam fora da zona de classificação para a segunda fase da competição. Com o resultado, o time da capital volta a vencer após sete jogos e retorna ao G4.

O jogo

Os visitantes saíram na frente aos 15 minutos do primeiro tempo, quando José Tarcísio colocou no fundo das redes e abriu o placar. Na etapa final, logo aos dois minutos, Aurélio Paulo empatou a partida para o Gavião. Porém, aos dez, a jogada terminou em Erivélton, que concluiu para o fundo do barbante e definiu o placar.

Na classificação, o Vaqueiro soma agora 13, em quarto lugar, dentro do G4. Já o 4 de Julho tem apenas nove pontos, em sétimo lugar.

