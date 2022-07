Série D: Fluminense-PI vence Castanhal e volta ao G4; 4 de Julho perde e está eliminado

Os três representantes piauienses no Brasileirão entraram em campo no último sábado (02). O Fluminense-PI venceu o Castanhal-PA por 3 a 1 e o 4 de Julho foi derrotado pela Tuna Luso-PA por 2 a 1, ambos na Série D. Já na Série C, o Altos até que saiu na frente, mas cedeu o empate para o Floresta. Confira os resultados:

Tuna Luso-PA 2 x 1 4 de Julho

No Francisco Vasques, em Belém do Pará, a Tuna Luso-PA derrotou o 4 de Julho. O Colorado foi quem saiu na frente. Aos 25 minutos, Alex Mineiro serviu Caio Cezar, ele finalizou firme na saída do goleiro e abriu o placar.

A Águia empatou aos 45 minutos, quando Tanque cruzou e Jayme conseguiu o desvio para o fundo do barbante – igualando o marcador. A virada veio na reta final: aos 42 minutos do segundo tempo, Baloteli aproveitou um levantamento e cabeceou para as redes. Na tabela, a Tuna Luso-PA soma nove pontos, em oitavo lugar. O 4 de Julho tem dez, em sétimo, sem chances de avançar para a próxima fase da Série D.

Fluminense-PI 3 x 1 Castanhal-PA

Outro mandante que triunfou foi o Fluminense-PI que bateu o Castanhal-PA no Albertão, em Teresina (PI). O Vaqueiro saiu na frente aos seis minutos de jogo, com Janeudo, de pênalti. O empate dos paraenses saiu aos 16, quando Samuel cruzou na área e a bola entrou diretamente no gol.

No fim da primeira etapa, aos 44 minutos, Pio cruzou, Michel recebeu e tocou para as redes, ampliando para o Flu. No segundo tempo, aos três minutos, Elias, do Castanhal, foi expulso após receber o segundo amarelo. No minuto seguinte, em nova penalidade, Janeudo deu números finais ao jogo: 3 a 1. Com o resultado, o Fluminense-PI soma 17 pontos, em terceiro. Já o Castanhal-PA está em quarto, com 16 pontos.

Floresta-CE 2 x 2 Altos

O Altos tomou conta das ações durante boa parte dos 45 minutos iniciais e precisou de apenas 40 segundos para abrir o placar com Elielton, que recebeu bom passe de Ferrari e não perdoou. Mantendo o ritmo e com mais de 70% de posse de bola, a equipe piauiense ampliou o marcador, aos 24 minutos e de novo com Elielton. Depois de jogada bem trabalhada pelo lado esquerdo, Dieguinho cruzou rasteiro para o atacante completar para o fundo das redes.

Nos minutos finais da primeira etapa, o Altos perdeu intensidade e viu o Floresta descontar com Flávio Torres, aos 45. O gol fez o time da casa voltar mais agressivo para o segundo tempo e, aos 28, Raphael Luz, de pênalti, deixou tudo igual no marcador e deu números finais ao duelo no Estádio Presidente Vargas.Com o resultado, as equipes seguem colocadas na tabela, com os mesmos 15 pontos. Enquanto o Floresta aparece na 15ª posição, o Altos ocupa o 14º lugar.

