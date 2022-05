Série D: Mário Sérgio faz dois, mas Fluminense-PI sofre virada e perde para Moto Club

Na briga pela liderança, Moto Club e Fluminense-PI protagonizaram um duelo de tirar o fôlego no Nhozinho Santos. Com direito a duas viradas, o time maranhense venceu o Flu-PI por 3 a 2. Os gols piauienses foram feitos por Mário Sérgio, o artilheiro do futebol brasileiro na temporada.



(Foto: Hiago Fotografia / Reprodução Moto Club)



Mandante da partida, o Rubro-Negro largou na frente com gol de Camarão, aos 39 minutos. Mas as maiores emoções estavam reservadas para a etapa complementar. Depois do intervalo, Mario Sérgio marcou duas vezes e virou o jogo para o Tricolor. O 2 a 1 seguiu no marcador até os acréscimos. Até que, aos 47, Nailson deixou tudo igual para o Moto e, aos 49, Jair sacramentou a vitória rubro-negra.

Com o resultado, a equipe maranhense se isolou no topo da tabela com 12 pontos. Enquanto o Fluminense é o terceiro colocado, com nove pontos. Na próxima rodada, o Vaqueiro joga em casa e recebe o Pacajus-CE no Lindolfo Monteiro.



