Série D: Só a vitória interessa para o Fluminense-PI se classificar à próxima fase

Uma vitória. Esse é o resultado que pode garantir o Fluminense-PI na segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro sem sustos e com poucos riscos de ficar de fora. É que em 13 rodadas, o Vaqueiro conquistou cinco vitórias, cinco empates e três derrotas; um aproveitamento de cerca de 43%. O mesmo aproveitamento de outras três equipes na tabela, ambas com a mesma pontuação (17 pontos): Castanhal-PA, Pacajus-CE e Juventude Samas-MA.

(Foto: Reprodução/Instagram/Fluminense-PI)



As equipes só se diferem no saldo de gols, onde o Flu-PI leva vantagem sobre as demais equipes. Por isso, para garantir a vaga no G4 e avançar de fase, só a vitória interessa. Vencendo a partida, a equipe piauiense pode chegar a 20 pontos e manter a vantagem, já que tem o melhor saldo de gols entre as equipes que brigam para estar no G4 do grupo 2 (22 gols pró e 17 contra; saldo de cinco gols).

Porém, em caso de empate entre Flu-PI e Juventude Samas, no próximo domingo (17), o time piauiense pode ficar de fora do G4, se houver vitória do Castanhal-PA e Pacajus-CE. Se o adversário do Vaqueiro, o Juventude maranhense vencer o Vaqueiro no Albertão no próximo fim de semana, qualquer um dos que ganharem seus jogos (Castanhal-PA ou Pacajus-CE) podem tirar o Flu da zona de classificação.

