Sites de apostas colocam Brasil como favorito ao título da Copa do Mundo do Catar 2022

Faltando pouco mais de 5 meses para o início da Copa do Mundo no Catar, a Seleção Brasileira é a favorita ao título. Pelo menos é o que dizem as casas de apostas online. A Inglaterra, semifinalista na Copa do Mundo em 2018 e vice-campeã da Eurocopa no ano passado, junto com França, atual campeã do mundo, e Argentina, campeã da Copa América 2021, também surgem como fortes candidatas para levantar o troféu.



O sorteio que definiu o chaveamento para a Copa do Mundo, que aconteceu em Doha, não formou nenhum grupo da morte. Segundo alguns analistas esportivos, a seleção brasileira teve sorte na definição dos confrontos do mata-mata, visto que França e Inglaterra ficaram do "outro lado" do chaveamento. Ou seja, se as três seleções avançarem como líderes de seus respectivos grupos e ganharem seus jogos no mata-mata, o Brasil só enfrentará as gigantes europeias em uma eventual final do Mundial. Já o confronto com a Argentina poderá acontecer na semifinal, caso nossa rival também vença seu grupo e ganhe seus jogos no mata-mata.





Como funcionam as apostas online?

Ao apostar em uma seleção favorita para ser campeã, o risco de errar é menor. Consequentemente, o valor recebido será menor que apostar em uma equipe com, teoricamente, poucas chances de conquistar o título. Sendo assim, quanto maior o favoritismo da seleção, menor o valor pago. Por outro lado, quanto mais improvável o título, maior o lucro conquistado com a aposta.

Além das apostas no vencedor da Copa do Mundo 2022, casas de apostas online disponibilizam centenas de outras opções para os brasileiros, em todos os 63 jogos que serão disputados no Catar. A Pixbet, por exemplo, que é a maior novidade no mercado de apostas online no Brasil, já disponibiliza quase 500 opções de apostas para a estreia do Brasil na competição contra a Sérvia.

É possível apostar em praticamente tudo relacionado à partida. Quantos gols serão marcados, quando eles irão acontecer, quem irá balançar as redes, quanto faltas serão cometidas, quantos escanteios serão batidos, quantos cartões serão distribuídos e muito mais. Para auxiliar seus usuários a apostarem com mais embasamento e aumentarem suas chances de lucrar, a empresa também disponibiliza informações e estatísticas dos confrontos, que são atualizadas em tempo real.

Ainda não sabemos se a seleção do técnico Tite, formada por uma série de craques consagrados e outros jovens talentos com grandes chances de estarem na próxima geração de estrelas do futebol mundial, irá finalmente trazer a taça para o país pela sexta vez. No momento, a única certeza é que a competição será muito emocionante e poderá se tornar ainda mais empolgante com as apostas online.

