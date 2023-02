Sorteio da Copa do Brasil será nesta quarta (08); Fluminense-PI pode pegar Vasco da Gama

O sorteio da primeira fase da Copa do Brasil 2023 será realizado nesta quarta-feira (8), às 14h (de Brasília), na sede da CBF, no Rio de Janeiro (RJ). O evento reúne 80 clubes e vai definir os quarenta confrontos desta fase inicial da competição e os mandantes das partidas da segunda fase. Os representantes piauienses na competição são o Fluminense-PI e Parnahyba, campeão e vice do Piauiense do ano passado, respectivamente.

E no caminho do Vaqueiro, que está no Pote F, podem surgir equipes tradicionais do futebol brasileiro que estão no Pote B, como Vasco da Gama e Coritiba, devido ao cruzamento dos confrontos. Já o Parnahyba, que se encontra no Pote H, pegará equipes do Pote D, como ABC-RN, Santa Cruz-PE ou America-RN. Os confrontos são escolhidos pelos encontros de equipes do Pote A x Pote E; Pote B x Pote F; Pote C x Pote G e Pote D x Pote H.

A competição é disputada por 92 clubes. Nesta fase inicial da Copa do Brasil, os duelos serão disputados em jogo único, com mando do time em posicionamento inferior no Ranking. O vencedor do confronto se classifica automaticamente para a fase seguinte, e o time visitante tem a vantagem do empate. Os 12 previamente classificados (que estão na Libertadores, campeões da Copa do Nordeste, Copa Verde e Série B) entram na disputa da competição na terceira fase.

O sorteio leva em consideração 11 critérios. O arquivo apresenta também a identificação dos clubes nos respectivos potes e o diagrama completo dos confrontos. O evento do sorteio terá transmissão ao vivo da CBF TV, às 14h.

Confira todos os potes:

Pote A

Santos, Grêmio, América-MG, Atlético-GO, Ceará, Bahia, Botafogo, Red Bull Bragantino, Goiás e Cuiabá.

Pote B

Juventude, Vasco da Gama, Coritiba, Chapecoense, Avaí, CRB, CSA, Vitória-BA, Vila Nova e Ponte Preta

Pote C

Sampaio Corrêa, Guarani, Criciúma, Operário-PR, Londrina, Náutico, Remo, Tombense, Brasil-RS e Brusque.

Pote D

ABC, Ituano, Manaus, Volta Redonda, Ypiranga-RS, Ferroviário, Botafogo-PB, Santa Cruz, Brasiliense e América-RN.

Pote E

Campinense, Jacuipense, São Raimundo-RR, Tocantinópolis, Bahia de Feira, Caldense, Atlético de Alagoinhas, ASA, Sergipe e Ceilândia.

Pote F

Trem União Rondonópolis, Real Noroeste, Retrô, Marcílio Dias, Tuna Luso, Fluminense-PI, São Luiz, Nova Iguaçu e Humaitá.

Pote G

São Bernardo, Vitória-ES, Nova Mutum, Pacajus, Tuntum, Caucaia, Real Ariquemes, Maringá, Operário-MS e Marília.

Pote H

Cordino, Parnahyba, Resende, Athletic, Democrata-GV, Camboriú, Águia de Marabá, Falcon, Princesa do Solimões e São Francisco-AC.

