Taça das Favelas feminina tem início neste domingo em Teresina

A Taça das Favelas do Piauí, na categoria feminina, estreia neste domingo (28) em Teresina. Os confrontos foram divulgados pela Central Única das Favelas (CUFA), entidade responsável pela organização do evento. Os jogos acontecerão no Complexo Esportivo Valdeci Gomes, no bairro Morros, Zona Leste da capital.

A competição terá início às 8h com Parque Itararé e Parque Brasil. Às 8h40, Matadouro e Baixão do Carlos entrarão em campo. A penúltima competição do dia será realizada por Parque Eliane e Angelim, às 9h30. E por fim, São João e Dignidade se enfrentam às 10h10.



(Foto: Reprodução/Instagram)

Vale ressaltar que a competição já inicia nas quartas de finais e a semifinal também ocorrerá no domingo. As equipes se enfrentam em um jogo único. Caso haja empate, os pênaltis devem decidir a competição. Já a grande final da Taça das Favelas feminina está marcada para o dia 8 de outubro.



