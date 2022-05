Teresina: empresário presenteia torcedores do Flamengo com ingresso

O maior sonho do professor Bruno Thompis era levar o pai, José Thompis, para assistir ao jogo do Flamengo, que acontece neste domingo (01/05), em Teresina. Esse seria o presente do filho para o pai, que lutou e venceu um câncer recentemente. Mas, os planos precisaram ser cancelados devido ao valor dos ingressos.



Sensibilizado com a história da dupla flamenguista, contada na reportagem do PortalODIA.com, o empresário Salomão Carvalho decidiu fazer uma surpresa e presenteou Bruno e José com dois ingressos para o jogo Altos e Flamengo. Ele conta que viu o link da matéria em um grupo de aplicativo de mensagens instantâneas e procurou o ODIA na tentativa de localizar os torcedores.



“Eu tinha alguns ingressos a mais e anunciei em uns grupos, foi quando vi a matéria retratando o drama que essa família passou, relatando que gostariam muito de ir ao jogo, mas não tinham condições. Me sensibilizei com a matéria, pedi que alguns amigos tentassem localizar o contato da jornalista que fez a matéria e do Bruno. Falei com ele, e ele não quis acreditar que era verdade, ficou muito emocionado. Ele disse que não sabia como retribuir, mas eu disse que a vitória dele é ter o pai vivo e isso é o mais importante”, conta Salomão Carvalho

Emocionado, Bruno conta que ficou sem acreditar que era verdade. Ele, o pai e a família já estavam preparados para assistir o jogo em casa, mas precisaram correr para pegar os ingressos e chegar a tempo de assistir a partida no Albertão.



“A surpresa foi boa para mim, mas foi maior para o meu pai. Ele estava ansioso, escolhendo a camisa para ir ao jogo. Super feliz. Até meu filho, Arthur, está com a roupa do Flamengo. Só temos a agradecer essa oportunidade, se ia passar em branco, não vai mais. Agora é torcer e curtir esse momento ímpar com o nosso Mengão”.



O Altos e o Flamengo se enfrentam pela terceira fase da Copa do Brasil, no Estádio Albertão.



