De virada, Flamengo vence Altos por 2 a 1 no Albertão

O Flamengo conseguiu uma virada em cima do Altos e encerrou a partida em 2 a 1. O jogo aconteceu no Estádio Albertão, em Teresina, pela terceira fase da Copa do Brasil. Durante a partida, o Jacaré surpreendeu a equipe rubro-negra com boas chances de gols. O destaque da partida foi o goleiro do Altos, Marcelo, que fez grandes defesas.



O primeiro tempo da partida entre Altos e Flamengo foi bastante marcado. Os jogadores do Jacaré tentaram avançar, mas o time rubro-negro não dava espaço. Se nos primeiros minutos o Flamengo dominou a posse de bola, depois da metade da partida o Altos foi para cima e arriscou um chute no travessão, acelerando o coração dos torcedores.



Leia também: Altos x Flamengo: veja a escalação dos times e a arbitragem da partida





A partida encerrou por 30 faltas (16 do Altos e 14 do Flamengo) e nove escanteios, mas somente um batido pelo Jacaré. O Flamengo teve 64% da posse de bola e fez 403 passes certos. O Altos teve 36% de posse de bola e 173 passes certos.



Elielton avaliou o desempenho do Altos no primeiro tempo. “Conseguimos fazer o que o professor pediu, aguentar a pressão do Flamengo. Sabíamos que eles iriam pressionar. Não ficamos só atrás recuados, estamos procurando um espaço para explorar bem o contra-ataque e, quem sabe, possamos sair daqui com um resultado positivo”, disse.

Airton Lucas, do Flamengo, destacou que a partida foi difícil, principalmente pelo gramado. “Está difícil para dominar a bola e fazer passes. Vamos ouvir o que o professor tem para dizer e voltar melhor no segundo tempo”, falou.

O segundo tempo foi ainda mais intenso. Os dois times se arriscaram bastante, com destaque para o Altos, que deu trabalho para o Flamengo. Mas, o Mengão não cedeu e brigou pela bola até o último segundo do jogo.

Primeiro tempo

O primeiro tempo de Altos e Flamengo começou agitado e difícil para os dois times. Com cinco minutos de jogo, o rubro-negro já demonstrava a que veio e cobrou sua primeira falta perigosa após Pedro ser derrubado. Aos sete minutos, Marinho cobrou escanteio, Bruno Henrique cabeceou, mas a bola raspou na trave do Altos, quase marcando o gol em cima do Jacaré. Por pouco o placar não foi aberto pelo Flamengo.



Em seguida, o Altos reagiu e se aproximou do gol flamenguista. Júlio Ferrari faz uma ultrapassagem, chutou, mas a bola bateu na rede por cima do gol. Aos 23 minutos, Júlio Ferrari fez uma cobrança mal feita e deu chance para Pedro arrancar em direção ao gol do Flamengo. Fábio Aguiar chegou com tudo e derrubou Marinho com uma entrada no pé direito. Pela falta, Fábio Aguiar levou o primeiro cartão amarelo do jogo.

Aos 26 minutos, Diego faz um lançamento para Bruno, que saiu em velocidade, pegou a bola e partiu em direção ao gol. O jogador encontrou o goleiro Marcelo, que interceptou a investida e evitou o primeiro gol do Mengão.

O Altos não deixou barato e seguiu em direção ao gol do Flamengo, dando seu primeiro grande lance. A bola explodiu no travessão e o Altos quase abriu o placar. Nos lances seguintes, o Jacaré não deu descanso para o rubro-negro e chegou firme na zaga do time adversário. Aos 40 minutos, o Flamengo cobrou uma falta perigosa na grande área após Diego ser derrubado por Fábio. Em seguida, Marinho cobrou o escanteio, mas o lance não continuou.

O primeiro tempo encerrou em zero a zero e os torcedores não perdoaram: vaiaram os jogadores em campo.

Segundo tempo

O Flamengo voltou a campo com duas alterações. O volante Igor Jesus saiu e entrou o meia central Lázaro; e saiu o volante Daniel Cabral e para entrar Gomes. O Altos também fez mudanças, tirando o atacante Elielton e colocando o atacante Danillo Bala.



Os times retornaram aos gramados correndo atrás dos gols. Aos 16 minutos, Manoel fez um golaço de bicicleta, abrindo o placar para o Altos. O jogador, do Jaracé não está numa boa fase, mas mostrou que é essencial para o time. Mas não deu muito tempo para o time piauiense comemorar. Pedro recebeu uma bola cruzada de Bruno Henrique e mandou para o fundo do gol, garantindo o empate. A torcida rubro-negra foi ao delírio no Albertão.



Com cãibra, o volante do Altos, Tibiri, precisou receber atendimento e acabou substituído pelo lateral direito Bruno Leite.

Lázaro cruzou na área, mas o goleiro do Altos, Marcelo, perde a bola ao se chocar com um dos jogadores do próprio time. Ele recuperou a bola e o jogo seguiu. Em outra investida, o Mengão marcou mais um gol. Aos 33 minutos, o volante João Gomes recebeu a bola e bateu no fundo da rede, garantindo a virada do Flamengo.



(Foto: Bruno Thompis/Arquivo pessoal)

Para dar agilidade ao jogo, o Altos substituiu o atacante Manoel pelo meia central Dieguinho, e o lateral direito Júlio Ferrari pelo lateral esquerdo Danilo. Aos 37 minutos, o jogador Pedro, do Flamengo, assustou o Altos com uma bola que bateu na trave, quase marcando o terceiro do Mengão.

Na reta final do segundo tempo, o jogo começou a apertar e os jogadores do Altos contra atacaram. Betinho arrancou em direção ao gol, mas chutou para fora. O volante Lídio acabou agarrando Diego e levou cartão amarelo.



Com seis minutos de acréscimo, a partida seguiu até os 51 minutos, e o técnico do Flamengo aproveitou para substituir o atacante Bruno Henrique pelo atacante Petterson. Em outra tentativa, o Mengão deixou o goleiro do Altos em apuros e Pedro quase marcou mais um.







É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no